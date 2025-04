Lanazione.it - Calcio. Giovanile: Grosseto mette in riga le pisane

Leggi su Lanazione.it

Pisa 1 aprile 2025 – Nella Juniores Regionale Elite Fratres Perignano battuto 4 – 1 sul campo della Lastrigiana, ed ora sesto in classifica. Nella Juniores Regionale i campioni del Mobilieri Ponsacco liquidano 2 – 0 il San Gimignano. Il San Miniato Basso è quinto nonostante la sconfitta all’Isola d’Elba contro l’Audace (1 – 0). Sesto il Cenaia che espugna 1 – 2 il campo del Valentino Mazzola. Settima la Bellaria Cappuccini battuta 2 – 0 in trasferta dal Pisa Ovest. Un Pisa Ovest in grande ascesa la cui rimonta lascia molta amarezza per i tanti punti persi per strada ed il penultimo posto attuale. Il Fornacette batte la NuovaBarbanella (2 – 0), mentre tra Portuale ed Urbino Taccola è 2 – 2. Ulivetesi pericolosamente terzultimi. Negli Allievi Regionali Elite l’Oltrera vince 1 – 2 a Lucca sul campo dell’Atletico e conserva il suo settimo posto in compagnia dell’Affrico.