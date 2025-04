.com - Calcio / Allenatori out: Malavenda e Monaldi esonerati

Vigor Castelfidardo (Promozione) e Labor (Prima Categoria), decisione singolare a due giornate dalla conclusione della stagione regolareVALLESINA, 1 aprile 2025 – A due giornate dal termine per la Vigor Castelfidardo (Promozione Girone A) e a quattro per la Labor (Prima Categoria Girone B) le rispettive società hanno preso decisioni singolari:Giammarcoe LucaLucaLa Vigor, delusa dal rendimento della squadra che non ha raggiunto l’obiettivo play off, ha deciso di chiudere qui il rapporto con mistere portare a termne la stagione contro Appignanese e Barbara Monserra con mister Polzonetti.Stesso discorso alla Labor. La formazione che già aveva sostituito Simone Strappini conha deciso di giocarsi il tutto per tutto nelle ultime quattro gare (due in casa contro Montemarciano e Borgo Minonna e due in trasferta a Filottrano e Staffolo), pur di evitare la retrocessione diretta, esonerando Luca