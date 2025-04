.com - Calcio a 5 / Serie D 2024/2025, la volata finale del girone B a due giornate dal termine

CDC Moie e Futsal Ottrano in lotta per la promozione inC2, con lo scontro diretto all’ultima giornata. Per i play-off già qualificato il Santa Maria Nuova, in lizza Valmisa, Real Casebruciate, Polverigi e Atletico Chiaravalle VALLESINA, 1° aprile– Tempo di verdetti importanti inD. A duedalniente è ancora deciso nelB del campionato provinciale dia 5 con CDC Moie e Futsal Ottrano distanziate da un solo punto in classifica dopo undi ritorno a dir poco rocambolesco e con il calendario che curiosamente vede proprio lo scontro diretto tra le due pretendenti nell’ultima giornata, venerdì 11 aprile.La lotta promozioneI moiaroli, capilista dalla prima giornata, rischiano la beffa proprio all’ultimo, dopo aver dilapidato un considerevole vantaggio di sei punti con undi ritorno ricco di alti e bassi e sicuramente non altezza deld’andata, chiuso quasi con un percorso netto dalla formazione di mister Pirro.