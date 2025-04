Sport.quotidiano.net - Calcio a 5, sabato si saprà se saranno playout o retrocessione. Il Corinaldo invece è pronto a far festa. Audax Senigallia in bilico sul baratro

Ultime giornate di verdetti.le squadre anconetane conosceranno il loro destino: in A2, l’seo se saràdiretta. In B, game, set, match per il, di nuovo capolista, a un passo dalla promozione; il Cus Ancona a rischio. In B femminile, regular season terminata per l’Atletico Chiaravalle:playoff. Ma prima la Final Eight di Coppa Italia. SERIE A2 Dopo il pareggio allo scadere con il Potenza Picena (7-7), l’conquista un’altra chance per rimanere nella categoria. "La squadra sta facendo uno sforzo immenso, visti le condizioni in cui ci alleniamo (tante assenze x impegni lavorativi), in una categoria che non ti permette certe sbavature. – commenta il tecnico senigalliese, Daniel Martin –. Sono soddisfatto di essere arrivato all’ultima partita avendo la possibilità di accedere ai, visto che ci davano per spacciati.