Forlitoday.it - Cai by night: ripartono le escursioni serali aperte a tutti

Leggi su Forlitoday.it

Riparte anche per il 2025 un ciclo di facilipromozionali. Sono uscite promozionali,quindi anche ai non soci senz'obbligo di assicurazione,i mercoledì al crepuscolo nella prima collina forlivese. Per questenon è necessario prenotarsi, sufficiente.