Trentotoday.it - Cade e muore durante la potatura di un albero

Leggi su Trentotoday.it

Un volo nel vuoto da oltre una decina di metri è costato la vita ieri, lunedì 31 marzo, al 74enne Heinz Leubin, morto in val Sarentino in Alto Adigeladi un. A dare l’allarme è stata la moglie, che non l’ha visto rientrare per pranzo.L’incidente avvenuto nella.