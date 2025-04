C Italia semifinale | Empoli-Bologna 0-3

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.53 Ilipoteca la finale di Coppa. I felsinei infatti vincono 3-0 anell'andata delle semifinali. Parte fortissimo ilche al 23' passa con Orsolini che, di sinistro al volo,mette in rete il cross di Odgaard. Il bel tocco d'esterno di Dallinga batte ancora Seghetti al 29'. Per l'solo un tiro di Solbakken,Skorupski c'è Nella ripresa Sambia sbaglia l'appoggio per Gyasi solissimo,s ul rovesciamento di fronte, c'è il tris rossoblù: Ndoye mette in mezzo per la doppietta di Dallinga (51'). Nel finale palo Cambiaghi.