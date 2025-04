Gqitalia.it - Bvlgari l’ha fatto di nuovo, e il nuovo Octo Finissimo è il più impressionante di sempre

Bulgari, ancora una volta, ridefinisce i limiti dell’orologeria con untraguardo. Ogni lancio della seriesembra segnare un record mondiale, e il 2025 non fa eccezione. Questa volta, la maison italiana ha superato sé stessa con il tourbillon più sottile al mondo: un capolavoro di ingegneria racchiuso in soli 1,85 mm di spessore.Perché questo modello è così straordinario? Il tourbillon, oltre a essere un simbolo dell’alta orologeria, è una raffinata invenzione che ruota continuamente per contrastare gli effetti della gravità e garantire maggiore precisione. Introdotto nel 1795 da Abraham-Louis Breguet, oggi rappresenta un dettaglio affascinante e ambito dai collezionisti. Includere questa meraviglia meccanica in un profilo ultrasottile è un’impresa straordinaria.«di», afferma Christian Schmidt di Mr Nice Watch.