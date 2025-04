Inter-news.it - Buffon: «Inter o Napoli? Da luglio dico questo! Il Parma ha equilibrio»

, attuale capo delegazione della Nazionale azzurra, ha parlato della lotta scudetto tra. Poi si esprime sul, sua ex squadra e prossima rivale in campionato dei nerazzurri.DUELLO SCUDETTO – Direttamente dal GTalk organizzato dalla Gazzetta di, Gigiha risposto alla domanda sulla lotta per il titolo: «Dache ilarriva primo o secondo, dando per scontato che l’è la più forte e quindi arriverà prima o seconda, ma gli impegni potrebbero influire un negativamente sui nerazzurri perché hanno un calendario ricco di partite importanti ogni tre giorni».si esprime anche sul, che sarà rivale dell’– Allo stesso tempo,ha parlato anche della prossima rivale in campionato dell’: «Soprattutto nelle ultime giornate, è una squadra consapevole dell’obiettivo che deve raggiungere e che sta mettendo in campo une una razionalità che la potrebbero aiutare a conseguire il risultato finale.