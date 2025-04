Tutto.tv - Bufera contro Jessica Morlacchi, vincitrice del GF: “Tutto pilotato” ecco perché

Leggi su Tutto.tv

Ieri, lunedì 31 marzo, è andata in onda la finale del Grande Fratello, che ha visto trionfare. La donna si è aggiudicata il titolo didi questa sfortunata edizione del reality show, almeno dal punto di vista degli ascolti, ma anche dei contenuti. Adesso, però, sul web si sta diffondendo una polemica volta a criticare l’esito del televoto finale. In molti, infatti, ritengono che la vittoria disia stata pilotata dal GF e decisa già a monte a causa di una serio di indizi. Polemica per la vittoria al GF di: cosa si vocifera sul webLa vittoria dial Grande Fratello ha diviso il popolo del web. Da un lato ci sono i sostenitori della donna i quali sono felici dell’esito del televoto, in quantoè stata una protagonista del programma sin dal primo giorno.