Lapresse.it - Bucarest Open 2025, Nardi sconfitto: domani tocca a Cobolli

Lucaescedai sedicesimi di finale del, torneo Atp 250 con un montepremi di 596,035 euro. Il tennista 21enne, n°93 del mondo, ha perso 6-3 6-1 contro l’ungherese Márton Fucsovics, n°90 del ranking.toccherà a un altro italiano, Flavio. Il 22enne, n°45 Atp e n°3 del tabellone, giocherà contro il francese Richard Gasquet alle 11.30. Chi vince passerà ai quarti di finale. Kicking off his Bucharest title defense in style ?Fucsovics eases past6-3 6-1 ?#Tiriacpic.twitter.com/anfcpSoKCg— ATP Tour (@atptour) April 1,