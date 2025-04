Ilgiorno.it - Brianza, la destinazione è il futuro. Ecco le priorità per Assolombarda

Monza, 1 aprile 2025 – ??????C’è impresa se c’è territorio. Parte da questo assunto il progetto avviato due anni fa daper rilanciare la locomotiva economica del Paese in vista delle sfide del. Oggi, dopo due anni di ricerche e confronto sul campo con il contributo del Consorzio AAster,propone un’agenda diper il sistema economico e sociale della. Il progetto, che verrà presentato oggi pomeriggio nella sede di Monza edell’associazione, guarda lontano, facendo tesoro della rincorsa partita nel 2023. I temi forti sul piano delle necessità per un’economia che lo scorso anno ha prodotto ben 14,6 miliardi di euro in export, sono soprattutto quelli delle infrastrutture, da Pedemontana al prolungamento delle metropolitane milanesi 1 e 5, e della formazione.