Liberoquotidiano.it - Brescia, droga importata da Sudamerica e Nordafrica: 42 arresti

Leggi su Liberoquotidiano.it

dal, dal Marocco e dall'Olanda e distribuita dalla provincia disu tutto il territorio nazionale. La Polizia di Stato, con il coordinamento della Dda di, ha eseguito 45 misure cautelari, di cui 30 in carcere, 12 aglidomiciliari e 3 di obbligo di dimora, nonché 7 misure in attesa di preventivo interrogatorio degli indagati, nei confronti di cittadini italiani, albanesi eni. L'ordinanza viene eseguita nelle province di, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Foggia, Cosenza, Ragusa, Trapani, Mantova, Cremona, Pavia, Chieti, Bolzano e Biella. L'indagine ha permesso di far luce sull'attività di due associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti. Una delle due organizzazioni, in particolare, è caratterizzata da forti rapporti con esponenti delle organizzazioni mafiose 'ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Stidda e Sacra Corona Unita.