Bergamonews.it - Brembate di Sopra, si ferisce al torace con un taglierino: grave 27enne

di. Si trova in gravi condizioni l’operaio di 27 anni coinvolto in un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di martedì 1° aprile.L’allarme è scattato intorno alle 13,15 all’interno dell’azienda Ppm adi, impresa attiva nella produzione di nastri di mascheratura. Il giovane si è tagliato accidentalmente con un, procurandosi una lesione al. L'azienda Ppm aIlè stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso, massima gravità. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, anche i tecnici di Ats e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.