Braghin recrimina dopo Inter Women Juve | Il rigore un episodio che ha influito sulla storia del campionato forse solo in Kung Fu Panda!

di Redazione: «Ilunche hadel». Le parole del dirigente bianconerovistato da Tuttosport, il direttore sportivo dellantus Femminile, Stefano, ha commentato così il tanto discusso calcio diconcesso all’contro le bianconere nei minuti di recupero.– «Domenica al 90’ ilera virtualmente chiuso, in tre minuti si è riaperto anche perché adesso le inseguitrici stanno molto meglio di noi dal punto di vista psicologico e perché abbiamo ancora lo scontro diretto con entrambe.– «Unche hatantissimo nonpartita, madi questo: è stato un palese abbaglio dell’arbitro. In trent’anni di calcio non ho mai visto un calciatore che contemporaneamente riesce a colpire di testa e a sgambettare volontariamente un avversario.