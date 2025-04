Juventusnews24.com - Braghin è una furia dopo Inter Juventus Women: «Cose da Kung Fu Panda, può cambiare la storia di questo campionato»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24è una: tutte le dichiarazioni del direttore sportivo bianconerol’ultimo match diStefanoha rilasciato un’vista a Tuttosport. Di seguito le parole del direttore dellal’ultimo match contro l’– «Domenica al 90’ ilera virtualmente chiuso, in tre minuti si è riaperto anche perché adesso le inseguitrici stanno molto meglio di noi dal punto di vista psicologico e perché abbiamo ancora lo scontro diretto con entrambe.RIGORE – «Un episodio che ha influito tantissimo non solo sulla partita, ma sulladi: è stato un palese abbaglio dell’arbitro. In trent’anni di calcio non ho mai visto un calciatore che contemporaneamente riesce a colpire di testa e a sgambettare volontariamente un avversario.