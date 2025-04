Amica.it - Bradley Cooper, il cameo nel nuovo film della DC accende i fan

Superman torna al cinema in un reboot che si preannuncia tra i più attesi per i fan dell’universo DC. E l’ultima novità ad aumentare le aspettative è il probabiledi un attore da Oscar:, che potrebbe interpretare Jor-El, padre biologico di Superman, neldiretto da James Gunn.IldinelSupermanNei giorni scorsi è stato diffuso il primo trailer ufficiale di Superman, in uscita al cinema il 10 luglio, e l’insider ViewerAnon ha svelato, su Twitter, cheavrà una piccolissima parte, comparendo nei primi minutipellicola. Forse un “favore” a Gunn, con cui l’attore cinquantenne ha già lavorato nella saga dei GuardianiGalassia dando la voce a Rocket Racoon, ruolo ripreso anche in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Thor: Amore e tuono, Io sono Groot, GuardianiGalassia Holiday Special e GuardianiGalassia Vol.