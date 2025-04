Tgcom24.mediaset.it - Bracciante morto, processo a Latina: presidio Cgil davanti al tribunale

In Corte d’Assise asi apre ilnei confronti dell’imprenditore Antonello Lovato, accusato di omicidio con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, ilindiano deceduto nelle campagne dell'Agro Pontino in seguito ad un incidente avvenuto il 17 giugno 2024, nel campo dove lavorava. Sotto accusa c'è Antonello Lovato, colui che lo aveva assunto a giornata. Deve rispondere del reato di omicidio volontario con dolo eventuale. "È importante far sì che tutto quello che è successo non si ripeta più" ha detto il segretario dellaMaurizio Landini, presente a margine dell'udienza con undel sindacato.