Ilfattoquotidiano.it - Boxe, lo strano caso delle piccole federazioni non riconosciute in Italia. L’organizzatore: “Ci vogliono morti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una volta conclusosi il match, come è consuetudine nella, l’arbitro alza il braccio al pugile vincitore, poi scende dal ring e si allontana insieme ai tre giudici e al referente della Federazionena. La cintura di una sigla minore, cioè non unacinqueindalla FPI, viene consegnata a chi ha ottenuto la vittoria, mentre arbitri e dirigenti volgono metaforicamente, e non solo, lo sguardo da un’altra parte. La Federazionena considera questi incontri alla stregua di “international match“, non come come titolati. Su YouTube non è nemmeno facilissimo trovare immagini commentate della consegna di queste cinture.Già ai tempi di Benvenuti e Mazzinghi non esisteva più un’unica cintura di campione del mondo perché in quegli anni nacque la sigla WBA (sulle ceneri dell’antichissima NBA) e la WBC.