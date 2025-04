Sololaroma.it - Bournemouth-Ipswich, il pronostico di Premier League: GOL e non solo

Dopo un weekend di riposo, torna sotto la luce dei riflettori la, con la 30° giornata che sta per prendere il via. Una delle partite in programma in questo turno di campionato inglese metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando died, che si affronteranno domani mercoledì 2 aprile alle 20:45 al Vitality Stadium. L’andata è finita 2-1 in favore delle Cherries, che vorranno confermarsi anche al ritorno per avvicinarsi sempre di più alla zona Europa. I Blues, invece, desiderano mettere in cascina 3 punti pesanti per credere ancora alla salvezza nella massima categoria.L’andamento diedReduce dalla sconfitta per 2-1 ai quarti di finale di FA Cup con il Manchester City, ilsi proietta nuovamente alla, lì dove la squadra si è dimostrata una delle sorprese dal punto di vista del gioco e dei risultati.