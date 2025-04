Thesocialpost.it - Bottura a Del Debbio dopo il “vaffa” in tv: “Dopo l’attenzionamento retequattrista, insulti e minacce”

Leggi su Thesocialpost.it

La tensione tra Lucae Paolo Delsi accendel’ultima puntata di Dritto e rovescio. L’opinionista de La Stampa ha denunciato su X un’ondata di, seguita alla replica in diretta del conduttore di Rete 4.Leggi anche: “Dritto e Rovescio”, Delchoc controe Giannini: “Andate a fare in c**”Leggi anche: Prodi,la giornalista di Rete4 litiga con quella di Rai3: “Ci mancava la capocciata”Nei giorni precedenti,aveva difeso Romano Prodil’episodio con la giornalista di Quarta Repubblica, Lavinia Orefici. L’ex premier, infatti, aveva avuto una reazione brusca nei confronti della cronista, scatenando un acceso dibattito., insieme a diversi esponenti del Partito Democratico, ha interpretato l’episodio come una risposta al cosiddetto “retequattrismo“, accusando una parte del giornalismo italiano di essere strumento di propaganda e odio.