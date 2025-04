Lanazione.it - Botte e minacce di morte. Vita da incubo per la ex fidanzata: ora lui è ai domiciliari

Foligno, primo aprile 2025 - Un giovane di Foligno, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex(quest'ultima vittima di una serie di condotte integranti i reati di violenza privata, lesioni personali, danneggiamento e), ora è ai. Dalle indagini del commissariato di Foligno - sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Spoleto - è emerso che sia nel corso che al termine della relazione sentimentale, il 22enne, ossessionato dalla gelosia, aveva costretto la ragazza a consentirgli di controllare le proprie chat. In un altro episodio, invece, le aveva impedito di partecipare a una cena aziendale. La situazione era degenerata al punto che, in talune occasioni, si era spinto sino a minacciarla die ad aggredirla fisicamente, cagionandole lesioni per le quali la donna aveva avuto necessità di cure mediche.