Ilfattoquotidiano.it - Botte a un consigliere M5s nel Foggiano durante una riunione di maggioranza

Calci, pugni, schiaffi, una bottiglietta d’acqua lanciata al suo indirizzo e, infine, un colpo con un microfono. Risultato: prognosi di 7 giorni e giunta in crisi. Un’aggressione ai danni di uncomunale di San Giovanni Rotondo, nel, sta mandando in crisi laguidata dal sindaco pentastellato Filippo Barbano, al governo della città insieme a quattro liste civiche. Tutto è accaduto giovedì,un’accesadelle forze che sostengono il primo cittadino. La vittima è ilcomunale pentastellato Salvatore Biancofiore, 68 anni. L’aggressore, invece, sarebbe il presidente del Consiglio comunale, Pasquale Chindamo, della lista civica “Gruppo in.formazione”.L’aggressione è avvenuta davanti ad una decina di persone: era in corso unadi, i toni si sono fatti sempre più accesi fino a quando l’aggressore si sarebbe alzato e diretto verso ilBiancofiore e, seppur bloccato dallo stesso sindaco, sarebbe riuscito a lanciargli contro prima una bottiglietta d’acqua, poi ad aggredirlo.