Bergamonews.it - Bosio Tappezzieri e l’impegno alla sostenibilità

di Rota Giovanni a Barzana è un laboratorio specializzato in tappezzeria, confezionamento e instzione di tendaggi, stoffe e divani.L’azienda si distingue perverso la, utilizzando materiali ecosostenibili e attuando pratiche di riciclo nel suo processo produttivo.Tra le iniziative ecologiche, l’azienda promuove il riutilizzo dei materiali usurati per rifacimenti di divani, poltrone e letti, riducendo al minimo i rifiuti e riportando i materiali a nuovo tramite lavorazioni specializzate. Inoltre, gli scarti di lavorazione non vengono mai buttati, ma vengono donati a scuole, associazioni di volontariato e altre aziende, per essere riutilizzati in vari progetti. Ad esempio, scarti di materiali vengono trasformati in pannelli per gioiellerie per l’esposizione di collane e orecchini, o in oggettistica utile, comesottovasi e coperchi.