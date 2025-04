Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: rimbalzo dopo i dazi Usa, attesa per Lagarde

positive al traguardo di metà seduta. Si conferma nel Vecchio Continente ilsegnato all'indomani del tracollo dovuto aiUsa, mentre si confermano negativi i future sui listini americani alla vigilia di quello che il presidente Usa Donald Trump definisce come il 'giorno della liberazione' per l'avvio delle misure protezionistiche. I rialzi segnati dai vari indici manifatturieri Pmi in Europa spingono Francoforte (+1,06%), seguita da Milano e Parigi (+0,9% entrambe), Londra (+0,8%) e Madrid (+0,56%). Atteso a breve l'intervento della presidente della Bce Christine, mentre dagli Usa arrivano diversi indici Ism, seguiti dagli utili del terziario della Fed di Dallas. Scende a 110,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 9,4 punti al 3,79% e quello tedesco di 7,3 punti al 2,66%.