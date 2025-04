Quotidiano.net - Borse europee in rialzo dopo i dazi Usa, atteso intervento di Christine Lagarde

Leggi su Quotidiano.net

Consolidano ille principaliil rimbalzo segnato in apertura all'indomani del tracollo dovuto aiUsa. Alla vigilia di quello che il presidente Donald Trump definisce come il 'giorno della liberazione' per l'avvio delle misure protezionistiche, restano negativi i future sui listini Usa. I rialzi segnato dai vari indici manifatturieri Pmi in giro per l'Europa spingono Francoforte (+1,23%), seguita da Piazza Affari (+0,95%), Parigi (+0,9%), Londra (+0,8%) e Madrid (+0,56%).nel primo pomeriggio l'della presidente della Bce, mentre dagli Usa arrivano diversi indici Ism, seguiti dagli utili del terziario della Fed di Dallas. Scende a 111,4 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano i ribasso di 7,5 punti al 3,79% e quello tedesco di 6 punti al 2,67%.