Lanazione.it - Borgo San Lorenzo, il palcoscenico è tutto per Alice

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 1 aprile 2025 - Un nuovo appuntamento a teatro della rassegna in Mugello, con uno spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie. Venerdì 4 aprile alle ore 21 al Teatro Giotto diSan, per il terzo appuntamento di Stasera pago io!, la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, va in scenadi Giovanna Ferma e Daniele Dainelli, con Giovanna Ferma e Marina Signorini. L'età consigliata va dai 4 ai 10 anni. Quella diè un’avventura fantastica in un mondo straordinario e pieno di personaggi divertenti.comincia con una caduta in un pozzo e prosegue con diversi incontri sorprendenti a metà tra il sogno e il gioco. A differenza di tante favole scritte in quel periodo (siamo a metà del 1800) questa storia non ha una morale, ma è un inno alla fantasia e al sogno.