Lanazione.it - Borghi in Fiore 2025: tra gli 8 selezionati anche Ameglia e Varese Ligure

La Spezia, 1° aprile– Ci sono, tra gli otto Comuniche prenderanno parte alla terza edizione di 'in', il contest social promosso dall'assessorato al Turismo di Regione Liguria con la collaborazione del Distretto Florovivaisticoche premierà l’allestimento fiorito più bello della Liguria. Dal 20 al 22 aprile sarà possibile votare il proprio borgo preferito mettendo un like alle foto che saranno postate sul profilo Facebook di Regione Liguria. Ad aggiudicarsi la vittoria sarà la località fiorita che raccoglierà più ‘mi piace’. Ipartecipanti, come di consueto, sono due per ogni provincia, uno costiero e uno dell’entroterra. Per la provincia di Imperia saranno in corsa Cervo e Perinaldo, per quella di Savona Borgio Verezzi e Millesimo, per la Città metropolitana di Genova Santa Margheritae Santo Stefano d'Aveto e per la provincia della Spezia