Bonus Renzi di 80 euro al mese, cos'ha deciso il governo sulla sua reintroduzione

La Camera ha bocciato la mozione di Italia Viva che richiedeva ladel cosiddetto, a sostegno del potere d’acquisto delle fasce più deboli. I no sono stati 147, 104 gli astenuti e 15 i sì.Cos’era ile come è stato modificato fino al 2025Ilera un’agevolazione fiscale introdotta nel 2014 daldi Matteocon il Decreto Legge 66/2014. Inizialmente prevedeva un credito di 80mensili in busta paga per i lavoratori dipendenti con redditi annui compresi tra circa 8 mila e 26.600. Ilha subito diverse modifiche a partire dal 2020. Dal 1° luglio 2020, è stato incrementato da 80 a 100mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28 mila. Per i redditi superiori, tra 28 mila e 35 mila, è stata introdotta una detrazione fiscale decrescente da 480fino a 80