Ilgazzettino.it - Bonus per i disoccupati veneti: fino a 700 euro per incentivare formazione, riqualificazione e reinserimento lavorativo

Leggi su Ilgazzettino.it

VENETO - Non è un reddito di cittadinanza in salsa veneta, ma una nuova opportunità per migliaia didella regione. Si tratta dell?avviso, pubblicato ieri (31 marzo) da.