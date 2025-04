Lettera43.it - Bonus nido in ritardo, quando arrivano i pagamenti del 2024

Leggi su Lettera43.it

Il, previsto per supportare le famiglie con bambini sotto i tre anni, sta affrontando ritardi nei. Molte famiglie, infatti, stanno ancora aspettando i versamenti relativi agli ultimi mesi del. Questo disguido è principalmente causato dal sovraccarico delle richieste e dalla necessità di aggiornare i sistemi informatici per il calcolo degli importi, specialmente per chi non ha presentato un Isee aggiornato.verrà erogato ilAsilo(Pixabay).L’Inps ha confermato che, nonostante le difficoltà, iarretrati dovrebbero essere completati entro aprile 2025. Il, che varia tra i 1.500 e i 3.600 euro annui, è stato introdotto per aiutare le famiglie con le spese per gli asilio per altre forme di assistenza. Tuttavia, a causa dell’alto numero di richieste, iseguono tempistiche non fisse, con possibili ritardi fino a 30 giorni.