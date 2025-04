Lettera43.it - Bonus bollette dal primo aprile, ma non per tutti: a chi spetta e come arriva

Dalscatta il contributo straordinario di 200 euro introdotto dal Governo con il recente decreto dedicato alleenergetiche, rivolto a un pubblico più ampio rispetto al tradizionalesociale Arera, limitato alle fasce di reddito più basse. Ecco a chiil contributo una tantum da 200 euro per il pagamento delleviene erogato.A chiil contributo straordinario di 200 euroInterruttore della corrente (Getty Images).Ilè destinato a individui e famiglie con un Isee fino a 25 mila euro. La soglia è stata alzata rispetto al precedente limite di 9.530 euro: la platea dei beneficiari dovrebbe essere pari a circa 8 milioni di famiglie. Per accedere al contributo è necessario aver presentato un’attestazione Isee aggiornata che dimostri un valore inferiore ai 25 mila euro ed essere intestatari di un contratto di fornitura energetica ad uso domestico, attivo o sospeso per morosità.