Bonus bollette da 200 euro l’aiuto per luce e gas | chi ne ha diritto e come verrà erogato

Leggi su Open.online

A partire dal 1° aprile, entra in vigore ilstraordinario da 200per ledell’energia elettrica. Questa misura, prevista dal decreto, è stata introdotta dal governo per mitigare l’impatto dei costi energetici sulle famiglie con redditi più bassi.Chi può beneficiarneIlè destinato ai nuclei familiari con un Isee fino a 25.000. Per chi già usufruisce delsociale elettrico – ovvero le famiglie con un Isee inferiore a 9.530o fino a 20.000con almeno quattro figli a carico – lo scontoapplicato in automatico in bolletta, senza necessità di presentare domanda e senza la necessità di ricevere accrediti sul conto corrente.L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha stabilito che ilspalmato su più mesi, sotto forma di uno sconto giornaliero di 1,64, fino al 31 luglio.