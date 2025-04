Lapresse.it - Bonus bollette 200 euro: come funziona

Per learriva ilda 200. Si tratta del contributo straordinario previsto dal decretoe scatta dal primo aprile. Lo può avere chi ha un Isee fino a 25mila.La misura è stata introdotta dal governo per calmierare l’impatto delleenergetiche sulle famiglie. Il sostegno economico, pari a 200, spetterà alle famiglie con indicatore Isee inferiore a 25mila. Non è previsto alcun rimborso sul conto corrente.Ilsarà applicatosconto cumulativo sulleenergetiche nel periodo compreso tra aprile e luglio. L’impatto giornaliero teorico delsarà di 1,64.Nel caso in cui si sia destinatari disociale elettrico lo sconto arriverà in automatico (coloro che hanno un Isee inferiore a 9.530o inferiore o uguale a 20milacon almeno quattro figli a carico).