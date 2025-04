Dayitalianews.com - Bonus bollette 200 euro: come funziona

Scatta oggi il contributo previsto dal decreto del governo, può averlo chi ha un Isee fino a 25milaPer learriva undi 200. Questo sostegno straordinario, introdotto dal decreto, sarà disponibile a partire dal primo aprile. Ne potranno beneficiare le famiglie con un ISEE fino a 25mila.Il governo ha introdotto questa misura per calmierare l’impatto delleenergetiche sulle famiglie. Il sostegno economico, dell’importo di 200, sarà destinato a chi ha un ISEE inferiore a 25mila. Non è previsto alcun rimborso sul conto corrente.Ilverrà erogato sotto forma di sconto cumulativo sulleenergetiche nel periodo tra aprile e luglio. L’effetto stimato sarà di 1,64al giorno.Nel caso in cui si sia destinatari disociale elettrico lo sconto arriverà in automatico (coloro che hanno un Isee inferiore a 9.