Bonus bebè 2025, da quando si può fare domanda

Nelsono in vigore varie agevolazioni volte a sostenere la genitorialità in Italia, dovefigli è sempre più complicato dal punto di vista economico. Potrà essere richiesto da aprile la Carta nuovi nati, ovvero il nuovoda 1.000 euro previsto per i bambini nati o adottati nel. Le cose da sapere sul contributo una tantum che sta per arrivare., dasi puòNeonato in ospedale (Getty Images).Il, che sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali, verrà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. E avrà valore retroattivo: sarà insomma valido per tutti i bambini nati a partire dal primo gennaio. Al momento non è possibile inoltrare le domande per il: le istruzioni dovrebbero arrivare entro la prima settimana di aprile con l’attesa circolare operativa Inps, sbloccando così il contributo alle famiglie.