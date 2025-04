Calciomercato.it - Bomba sulla Juventus, problema stipendi: “Non sarebbe riuscita a pagarli”

Nonostante la vittoria contro il Genoa, non si placano le polemiche attorno alladopo le ultime decisione preseI tre punti conquistati all’esordiopanchina bianconera dal nuovo allenatore Igor Tudor, contro il Genoa dell’ex Patrick Vieira, grazie alla perla siglata da Kenan Yildiz, non bastano a rasserenare gli animi in casa.John Elkann (LaPresse) – Calciomercato.itL’esonero di Thiago Motta, arrivato la scorsa settimana, è stato ritenuto necessario dalla dirigenza dopo due sconfitte pesantissime, per quanto riguarda il risultato e per la corsa al quarto posto in classifica che garantisce la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I sette gol presi nel doppio confronto contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Fiorentina di Raffaele Palladino sono stati decisivi per l’addio anticipato all’ex tecnico del Bologna, tra le altre.