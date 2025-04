Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Legami apre in centro storico: “Nonostante i cantieri siamo fiduciosi”

, 1 aprile 2025 – Il coraggio di sfidare lavori eper le linee del tram neldi, l’azienda che ha rivoluzionato a livello globale il mondo della cartoleria, il 18 aprile aprirà un negozio in via D’Azeglio al civico 7. Mentre molti degli esercizi del cento città lamentano cali di vendite dovute alle difficoltà di accesso a causa delle enormi opere per la creazione delle linee dei tram, ci sono ditte che sfidano i problemi con coraggio e fiducia. Dall’headquarter di Azzano San Paolo, provincia di Bergamo, dove è nata l’idea di, spiegano le ragioni della scelta che li ha portati sotto le Due Torri. Perchéha sceltocome suo altro punto vendita? “ha scelto di aprire una nuova boutique a, ampliando così la sua presenza sul territorio italiano, che conta ormai oltre novanta punti vendita”.