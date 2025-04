Inter-news.it - Bologna, infortunio per un titolare di Italiano! E a Pasqua c’è l’Inter

Ilsta dominando l’Empoli al Castellani nella semifinale di andata di Coppa Italia, maha dovuto fare un cambio. E la prima diagnosi non è positivissima. Ava al Dall’Ara.dominante per adesso al Castellani di Empoli nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. I felsinei, avanti 3-0, hanno però perso poco fa un proprio. Si parla dell’ex capitano del Milan Davide Calabria. Il giorno dici sarà la partita controal Renato Dall’Ara. E la prima diagnosi dell’di Calabria non è positiva. Tutt’altro. Queste le sue testuali parole, come riportate dalla bordocampista Monica Vanali di Mediaset: «Mi si è girato il ginocchio». Ovviamente, ilnelle prossime ore farà degli esami al giocatore per capire meglio la situazione.