Bologna inarrestabile: tris all'Empoli e biglietto per l'Olimpico prenotato

Orsolini e compagni chiudono la pratica in meno di mezz’ora. I felsinei a un passo da un traguardo che manca dal 1974, Italiano verso la quarta finale in tre anniIlnon si ferma più. Al ‘Castellani’ gli basta poco meno di mezz’ora per liquidare l’Empoli: 0-2 in sei minuti arrembanti firmato dal solito Orsolini (5 gol nelle ultime 5 partite: merita la Nazionale) e dall’olandese Dallinga. Tramortita la squadra di D’Aversa, che nulla può contro la dirompenza e l’entusiasmo della squadra rossoblù.’s Riccardoper(LaPresse) – Calciomercato.itNon c’è partita, non c’è mai stata. A inizio ripresa Dallinga fa doppietta e chiude definitivamente il match sul punteggio di 3-0. Un punteggio che dà pressoché la certezza della qualificazione in finale di Coppa Italia aldi Roma, a una finale che manca dal lontanissimo 1974.