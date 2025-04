Parmatoday.it - Bollette dell’acqua: rincari diffusi, aumenti del 10% dal 2023

Leggi su Parmatoday.it

Il costo della vita continua a salire e non risparmia neanche i beni essenziali come l’acqua. Secondo una recente inchiesta di Altroconsumo, il prezzopotabile nel 2024 è aumentato in media del 4,1% rispetto al, con riferimento alle città capoluogo di Regione e le provincie.