Cultweb.it - Bob Dylan e quel l primo premio Nobel a un musicista (tra mille polemiche)

Leggi su Cultweb.it

Non sono pochi gli artisti ad aver reagito in maniera singolare al momento dell’assegnazione di un: ricordiamo ad esempio Marlon Brando, che rifiutò l’Oscar del 1973 in segno di protesta verso il trattamento riservato ai nativi americani e mandò alla cerimonia la giovane Sacheen Littlefeather per spiegare il suo gesto all’Academy. Un’altra premiazione piuttosto controversa, di cui ci occuperemo in questo articolo, èla di Bob, che nel 2016 fu ila ricevere unper la Letteratura: dopo una reazione a dir poco tiepida e diversi mesi di attesa, il cantautore accettò il riconoscimento in una cerimonia strettamente privata.Il 13 Ottobre 2016 la commissione per ilannunciò che avrebbe assegnato a Bobilper la Letteratura “per aver creato nuove espressioni poetiche all’interno della grande tradizione canora americana”.