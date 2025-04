Lettera43.it - Bloomberg: «Vance atteso in Italia nel weekend di Pasqua, incontrerà Meloni»

Il vicepresidente degli Stati Uniti JDindal 18 al 20 aprile, durante ildi, secondo quanto riportato dall’agenzia. L’ambasciata americana a Roma ha comunicato al Ministero degli Esterino che «i piani sono in divenire e potrebbero cambiare prima di essere finalizzati», ha dichiarato un funzionario. L’ufficio dinon ha rilasciato commenti ufficiali, mentre Washington ha espresso l’intenzione di organizzare un incontro con la premier Giorgia.Il centrodestra e JD, dalla telefonata di Salvini alle parole dial Financial TimesIl mese scorso Matteo Salvini aveva annunciato un viaggio negli Stati Uniti per incontrare, suscitando la reazione di Antonio Tajani, che aveva ricordato come la politica estera sia prerogativa della Farnesina e di Palazzo Chigi.