Ilrestodelcarlino.it - Bloccati da una bufera di neve sul Corno alle Scale. “Ragazzi male equipaggiati”

Modena, 1 aprile 2025 - Intervento Soccorso alpino dell'Emilia-Romagna nel comprensorio delsull'Appennino emiliano tra le province di Bologna e Modena, nel territorio del Comune di Fanano, al bivacco Musiani (vicino al Lago Scaffaiolo) dove quattrosonodalladi". In quota c'è vento forte (circa 150 chilometri orari) e scarsa visibilità e le condizioni meteo sono in netto peggioramento. Una squadra, di cinque tecnici e un infermiere, li ha raggiunti grazie agli sci da sci-alpinismo. Per ora pare non vi siano problemi sanitari, dice il Soccorso alpino. Notizia in aggiornamento