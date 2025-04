Calciomercato.it - Blitz di Furlani a Londra, il Milan riparte da Paratici: confermata anticipazione di CM.IT

Nuovo incontro tra l’Amministratore Delegato rossonero e l’ex Direttore sportivo della Juventus: in arrivo la fumata biancaTutto confermato. Ile Fabiopresto si uniranno in matrimonio. Era il 18 marzo quando su Calciomercato.it, scrivevamo come l’ex Tottenham fosse la scelta di Giorgio, ora i tempi sono maturi per la fumata bianca.di, ildadi CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itNessun cambio di programma, l’AD ha deciso di puntare su, intensificando i contatti con lui per riuscire a trovare la quadratura del cerchio. Contatti, telefonate e summit tra le parti che si sono tenuti negli ultimi giorni e proprio in queste ore si sta svolgendo quello che dovrà portare all’intesa definitiva.