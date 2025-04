Lanazione.it - Bitesp, vetrina di area vasta: "Siamo a un milione di ’notti’. Nel 2017 erano solo centomila"

Sinergia tra i territori e l’importanza di promuovere il turismo in maniera integrata. Al terminal Crociere di Largo Fiorillo, ieri mattina è stata inaugurata la seconda edizione dellaLa Spezia, la Borsa internazionale sul turismo esperienziale, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società International Group di Padova. Protagonisti 30 ’buyers’ provenienti da tutto il mondo specializzati nel turismo esperienziale pronti a interfacciarsi con gli operatori di 66 comuni firmatari del protocollo Ala (ligure apuana), per conoscere tutte le opportunità che il territorio può offrire. A prendere per primo la parola è stato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: "Quest’anno 30 operatori internazionali sono qui per visitare i nostri luoghi, vedere i nostri musei, assaggiare le nostre specialità.