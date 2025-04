Lettera43.it - Bitcoin, cos’ha scritto Larry Fink nella sua lettera agli investitori

Il dollaro potrebbe presto perdere il suo status di riserva dell’economia globale. Non in favore di euro o yuan cinese, bensì delo qualsiasi altra criptovaluta. A meno che gli Stati Uniti non risanino il loro deficit federale e mettano sotto controllo la dinamica del debito pubblico. È ciò che emerge dalladi, Ceo e fondatore del maxi fondo Blackrock che, a gennaio 2025, è arrivato a gestire 11,5 mila miliardi di dollari nel mondo, di cui 2.700 raccolti in Europa. «Gli Stati Uniti hanno beneficiato del fatto che il dollaro abbia avuto una funzione quale moneta di riserva del mondo per decenni», ha spiegatoazionisti. «Non c’è garanzia che duri per sempre».e la: «Il protezionismo è tornato con forza» Il Ceo di Blackrock(Getty Images).