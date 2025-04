Romadailynews.it - Biopsia liquida per diagnosi tumori testa-collo da HPV

Un test mininvasivo effettuato con un semplice prelievo del sangue che consente unaprecoce e un monitoraggio accurato, dopo la terapia, deidell’orofaringe legati al papilloma virus umano (HPV-Human Papilloma Virus). E’ il risultato di un innovativo studio traslazionale condotto dai ricercatori dell’Istituto NazionaleRegina Elena (IRE), pubblicato sulla rivista European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.L’unità di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell’Istituto Regina Elena, diretta da Raul Pellini, è considerato un centro di eccellenza in Italia per il trattamento deie occupa il primo posto a livello nazionale per numero di interventi chirurgici eseguiti secondo il Programma Nazionale Esiti dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).