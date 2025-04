Movieplayer.it - Bill Murray si emoziona svelando quando ha incontrato per la prima volta Bruce Willis

Leggi su Movieplayer.it

L'attore, ospite in tv di un talk show, ha parlato della sua amicizia con, ricordando anche il loro primo incontro, ecco il video.ha rivelato i dettagli dellache hanel periodo in cui non era ancora una star del cinema. Durante un'apparizione televisiva al talk show Watch What Happens Live condotto da Andy Cohen, l'attore ha infatti spiegatoha capito che sarebbero diventati amici. Il racconto dilavorava dietro le quinte di Saturday Night Live negli anni in cuiera uno dei protagonisti dello show cult. La star ha parlato della sua esperienza sul set di Moonrise Kingdom, diretto da Wes Anderson nel 2012, spiegando che lo considera un .