Biliardo / Ultima giornata della stagione regolare in serie A regionale e provinciale

Partita la fase play off inB e la Coppa Promavera. Le posizioni finali delle squadre di Jesi eVallesina: Passion, Cigno Moie, Circolo Cittadino, Bocciofila Jesina, Dopolavoro Jesi, AccademiaVALLESINA 1 aprile 2025 – Resta unaalla conclusionefasedel campionato diA1 eA. Si gioca per conquistare la fase play off, iniziata invece inB. Al via anche la Coppa Primavera. PASSION JESIVenerdì 28 marzo si è giocata la 25°del campionatodi boccette diA1 (PASSION 1), la 29°del campionatodiA (PASSION 2). Il PASSION 1 ha perso 4 a 2 in casa contro il Passion Trodica. Vincono Galiandro (100-82) e la coppia Campana/Bassi (80-45). Il PASSION 2 perde 4 a 2 in trasferta con Ponte Rio 1.